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وزير خارجية مصر يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة والتوصل لاتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار(سكاي نيوز)
Lebanon 24
26-02-2024
|
06:53
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