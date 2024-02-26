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وزير الخارجية السعودي: سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان(العربية)

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:57
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