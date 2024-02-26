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نيويورك تايمز: الاحتجاجات ضد إسرائيل باتت حدثا شبه يومي في الولايات المتحدة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها في غزة(الجزيرة)

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:52
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