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هنية يقول إن إسرائيل "تماطل بالمفاوضات وهو ما لن تقبله الحركة والوقت لن يكون مفتوحا"
Lebanon 24
26-02-2024
|
10:47
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