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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل استقالة حكومة إشتية ويكلّفها بتسيير الأعمال (الميادين)
Lebanon 24
26-02-2024
|
11:43
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