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وزير الخارجية المصري: أي عملية عسكرية برية في رفح تهدد استقرار المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
26-02-2024 | 11:51
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