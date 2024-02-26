Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعًا في قرية"كوكبا" حيث أُطلِق منه 60 صاروخًا نحو الجولان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-02-2024 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا في القنيطرة قرب الحدود مع الجولان
lebanon 24
26/02/2024 22:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على رفح في قطاع غزة(سكاي نيوز)
lebanon 24
26/02/2024 22:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/02/2024 22:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن أنه أسقط 18 صاروخًا روسيًّا من طراز "كروز" و8 طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية نحو مناطق في أوكرانيا ليلة أمس (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/02/2024 22:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2024-02-26
15:20 | 2024-02-26
15:15 | 2024-02-26
15:14 | 2024-02-26
15:09 | 2024-02-26
14:55 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24