وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وقلقون إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة (الجزيرة)

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