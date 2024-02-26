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الخارجية الأميركية: لم نتلق خطة من إسرائيل بشأن اجتياح رفح ونعتقد أن اتفاقا حول إطلاق الرهائن ممكن والأمر يتوقف على "حماس"
Lebanon 24
26-02-2024
|
14:05
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