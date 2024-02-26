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المتحدث باسم البنتاغون: القوات الأميركية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين ونيوزيلندا استهدفت 8 مواقع للحوثيين في اليمن (الجزيرة)

Lebanon 24
26-02-2024 | 14:54
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