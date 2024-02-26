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قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين إثر اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية(الجزيرة)

Lebanon 24
26-02-2024 | 23:27
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