Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن لم يتسلم تقريرا بعد عن العملية الإسرائيلية في رفح (العربية)
lebanon 24
27/02/2024 11:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ستُعلم هذا البلد بذلك.. كيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس؟
lebanon 24
27/02/2024 11:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: منفذو عملية معاليه أدوميم من سكان منطقة بيت لحم
lebanon 24
27/02/2024 11:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة كبيرة في آراء الإسرائيليين... هل يمكن تحقيق "نصر مطلق" على حماس؟
lebanon 24
27/02/2024 11:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:30 | 2024-02-27
04:25 | 2024-02-27
04:20 | 2024-02-27
04:20 | 2024-02-27
04:11 | 2024-02-27
04:06 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24