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بايدن يقول إن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم من كل أنحاء العالم إذا استمر الارتفاع في عدد القتلى الفلسطينيين
Lebanon 24
27-02-2024
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