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بايدن يقول إن وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:39
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