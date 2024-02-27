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"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة تاركا خلفه سحب كثيفة من الدخان الابيض

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:55
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