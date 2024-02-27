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رئيس وزراء فرنسا عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا: لا يمكننا استبعاد أي شيء في حرب تدور في قلب أوروبا

Lebanon 24
27-02-2024 | 02:19
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