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مستشفى العودة شمال غزة: المستشفى مهدد بالتوقف التام والخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:52
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