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اليونيفيل: التصعيد على الحدود يعرض عشرات آلاف المدنيين على جانبي الخط الأزرق للخطر

Lebanon 24
27-02-2024 | 05:54
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