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وزيرة الخزانة الأميركية: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (الحدث)

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:19
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