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اليونيسف: نحتاج إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد للسكان المتضررين أينما كانوا في قطاع غزة

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:52
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