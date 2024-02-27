Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي (العربية)

Lebanon 24
27-02-2024 | 08:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي للرئيس الأوكراني: سنواصل الإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة (الشرق)
lebanon 24
27/02/2024 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يصل إلى الرياض في زيارة رسمية (الحدث)
lebanon 24
27/02/2024 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
في زيارة رسمية.. أمير الكويت إلى السعودية
lebanon 24
27/02/2024 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رسمية كويتية إلى السعودية.. والعين على تطوير آفاق التجارة
lebanon 24
27/02/2024 19:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:11 | 2024-02-27
12:10 | 2024-02-27
12:09 | 2024-02-27
12:08 | 2024-02-27
12:06 | 2024-02-27
11:58 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24