وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع عسكري في سلسلة جبال راميم وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى (تلفزيون العربي)

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