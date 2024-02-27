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حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من صواريخ ضد الدروع ما أدى الى اصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:21
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