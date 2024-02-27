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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي بحثا خلاله المستجدات في قطاع غزة (واس)

Lebanon 24
27-02-2024 | 12:40
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