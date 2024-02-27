Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: أحرزنا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل وسنواصل التقدم هذا الأسبوع (الشرق)

Lebanon 24
27-02-2024 | 13:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لم نتلق خطة من إسرائيل بشأن اجتياح رفح ونعتقد أن اتفاقا حول إطلاق الرهائن ممكن والأمر يتوقف على "حماس"
lebanon 24
28/02/2024 02:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: حققنا تقدماً بشأن اتفاق الإفراج عن الرهائن في غزة خلال نهاية الأسبوع ونواصل العمل على ذلك
lebanon 24
28/02/2024 02:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إذا أرادت "حماس" رفع معاناة المدنيين فيجب أن تقبل بالهدنة الإنسانية
lebanon 24
28/02/2024 02:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تجميدنا لتمويل "الأونروا" نابع من نية حسنة ونحن بانتظار التحقيق بشأن تورّط موظفيها مع "حماس"
lebanon 24
28/02/2024 02:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2024-02-27
19:00 | 2024-02-27
18:55 | 2024-02-27
18:53 | 2024-02-27
18:36 | 2024-02-27
18:21 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24