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القسام: مجاهدونا خاضوا اشتباكات عنيفة خلف خطوط قوات وآليات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-02-2024 | 14:06
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