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غارتان للطيران الأميركي البريطاني تستهدفان جزيرة لبوان التابعة لمديرية اللُحَيّة شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (الميادين)

Lebanon 24
27-02-2024 | 15:10
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