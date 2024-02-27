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"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات جوية ويقصف بالمدفعية مناطق مختلفة في جنوبي لبنان

Lebanon 24
27-02-2024 | 15:56
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