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أكسيوس عن مسؤولين: المهلة تنتهي في منتصف آذار تتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
27-02-2024 | 17:33
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