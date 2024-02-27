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الرئاسة الفرنسية: إيمانويل ماكرون وأمير دولة قطر شدّدا على الحاجة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
27-02-2024 | 18:02
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