Advertisement

أخبار عاجلة

آليات الاحتلال تعمد إلى تجريف الطرقات في مدينة جنين

Lebanon 24
27-02-2024 | 18:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيش الاحتلال يبدأ بتجريف محال تجارية في مدينة جنين في الضفة الغربية
lebanon 24
28/02/2024 09:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار ضخم يهز مدينة جنين والمقاومة تستهدف آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار
lebanon 24
28/02/2024 09:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيرة تحلق بكثافة في أجواء مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال
lebanon 24
28/02/2024 09:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين ومخيمها عقب اقتحامها لقرى عدة في المدينة
lebanon 24
28/02/2024 09:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:51 | 2024-02-28
01:43 | 2024-02-28
01:42 | 2024-02-28
01:21 | 2024-02-28
00:59 | 2024-02-28
00:46 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24