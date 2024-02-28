Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: الوضع على الجبهة كارثي بالنسبة لزيلينسكي

Lebanon 24
28-02-2024 | 00:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفرنسية: نذكر بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
lebanon 24
28/02/2024 09:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: استمرار هجمات الحوثيين يهدد بتدهور الوضع الإنساني الكارثي في اليمن (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2024 09:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندعو إلى منع تصعيد الوضع في المنطقة بعد الهجوم الأميركي على اليمن
lebanon 24
28/02/2024 09:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات لأوكرانيا لن تجدي نفعا
lebanon 24
28/02/2024 09:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:10 | 2024-02-28
01:51 | 2024-02-28
01:43 | 2024-02-28
01:42 | 2024-02-28
01:21 | 2024-02-28
00:59 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24