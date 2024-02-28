Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: فتح معبر كارني غداً لإدخال المساعدات عبر "لجان مدنية" لشمال غزة مباشرة

Lebanon 24
28-02-2024 | 01:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إي بي سي" عن مصدر سياسي إسرائيلي: إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر كارني لتسهيل دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
28/02/2024 09:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في "المالكية" في الشمال (الميادين)
lebanon 24
28/02/2024 09:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "المنارة" في الشمال
lebanon 24
28/02/2024 09:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2024 09:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:10 | 2024-02-28
01:51 | 2024-02-28
01:43 | 2024-02-28
01:42 | 2024-02-28
00:59 | 2024-02-28
00:46 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24