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4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 03:16
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