رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: نؤكد للإسرائيليين والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة (الجزيرة)

Lebanon 24