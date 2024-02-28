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"الحدث" نقلاً عن مصدر طبي: وفاة مواطن سوري متأثرا بجراحه في تظاهرات احتجاجية ضد الأسد في السويداء

Lebanon 24
28-02-2024 | 06:30
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