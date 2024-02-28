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مصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا من 4 طوابق في حي الزيتون في مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 06:37
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