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الرئيس الفلسطيني محمود عباس: الحملة على الأونروا تستهدف تصفية قضية اللاجئين (العربية)

Lebanon 24
28-02-2024 | 08:34
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