Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: إصرار حماس على إطلاق سراح البرغوثي سيشكل تحديًّا حقيقيًّا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-02-2024 | 08:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: إسرائيل ستحافظ على سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حماس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2024 18:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة أدخلت لأول مرة مساعدات إنسانية مباشرة من إسرائيل إلى القطاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2024 18:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح قريبا حتى لو كان ذلك في رمضان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2024 18:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/02/2024 18:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2024-02-28
11:24 | 2024-02-28
11:21 | 2024-02-28
11:18 | 2024-02-28
11:16 | 2024-02-28
11:10 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24