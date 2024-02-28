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بلومبرغ عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت: إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة إذا أرسلت قوات إلى رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 08:55
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