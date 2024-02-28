Advertisement

أخبار عاجلة

بدء البحث في مجلس الوزراء في جدول الأعمال العادي على أنّ يُصار بعد ذلك إلى بحث موضوع التقديمات الإجتماعيّة وملف هيكلة المصارف وإعادة تنظيمها

Lebanon 24
28-02-2024 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": مجلس الوزراء باشر البحث بموضوع التقديمات الإجتماعية لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين
lebanon 24
28/02/2024 18:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لبحث موضوع المصارف وسيتحدد موعدها النهائي مطلع الأسبوع وقد تكون الخميس أو الجمعة
lebanon 24
28/02/2024 18:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي للاعلاميين الاقتصاديين: الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً ومعالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل
lebanon 24
28/02/2024 18:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيكلة المصارف" على طاولة مجلس الوزراء 22 الجاري رغم محاولات التنصّل
lebanon 24
28/02/2024 18:36:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2024-02-28
11:26 | 2024-02-28
11:24 | 2024-02-28
11:21 | 2024-02-28
11:18 | 2024-02-28
11:16 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24