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سكرتير مجلس الأمن الروسي: أميركا لا تتخلى عن محاولاتها لخلق بؤر جديدة للصراع ولا يمكن تجاهل دعمها للحرب على غزة (الشرق)

Lebanon 24
28-02-2024 | 09:32
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