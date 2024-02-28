ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية ومنددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة

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