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ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية ومنددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة
Lebanon 24
28-02-2024
|
09:51
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ميقاتي: نجدد تأكيدنا التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية ونطالب بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949
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