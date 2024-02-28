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ميقاتي: نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع

Lebanon 24
28-02-2024 | 09:52
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