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حماس: الإعلان عن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة يفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:40
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