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الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة على منصة إطلاق صواريخ استخدمت في قصف كريات شمونة (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:21
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