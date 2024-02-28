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وزير الطاقة الإسرائيلي: معظم العالم الحر يدعم القضاء على "حماس" حتى الدول العربية المجاورة لكنها لا تعلن ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:24
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