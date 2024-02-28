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اليونيفيل: قلقون بشدة من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة (الشرق)

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:26
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