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الخارجية القطرية: أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي أعربا عن قلقهما إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي بغزة

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:50
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