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وزير الخارجية الأردني: العدوان على غزة لن يحقق أمنا أو سلاما وسيؤدي إلى مزيد من الصراع والتصعيد (الشرق)

Lebanon 24
28-02-2024 | 11:57
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